Destiny of X T02 (Edition collector) - COMPTE FERME

Pour former sa nouvelle équipe de Maraudeurs, Kate Pryde doit affronter l'une des plus dangereuses vilaines de l'univers mutant : Cassandra Nova ! L'Outre-Monde est désormais coupé de notre réalité et Betsy Braddock doit réunir ses propres Chevaliers de la Table Ronde. De retour sur Krakoa, Wolverine doit affronter Cerebrax avec l'aide d'X-Force et faire alliance avec Deadpool ! Qu'est-ce qui sera le plus pénible ? Et un ancien adversaire vient affronter les X-Men. La nouvelle ère mutante continue de se développer avec deux nouvelles séries. Marauders reprend là où la première série du nom s'était arrêtée, mais avec une nouvelle équipe, tandis que Knights of X prend en quelque sorte le relais d'Excalibur. Et bien sûr, les séries X-Men, X-Force et Wolverine se poursuivent tambour battant !