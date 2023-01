Ghost Rider T01 : De sombres recoins

Johnny Blaze a une vie parfaite : une femme, deux enfants, un travail et de sympathiques voisins. Pourtant il ne va pas bien. Ses rêves sont peuplés de monstres, et ses visions se poursuivent à son réveil. C'est comme si un démon était emprisonné en lui, qui le suppliait de le laisser sortir. Une nouvelle naissance pour le Ghost Rider ? En parallèle des aventures du dernier avatar de l'Esprit de la Vengeance, Robbie Reyes, dans les pages d'Avengers Forever (publié dans MARVEL COMICS), le premier Ghost Rider fait son grand retour, sous l'égide de l'auteur de Wolverine et du dessinateur de Captain Marvel.