Punisher T01 : Le Roi des tueurs

Cela fait des années que Frank Castle consacre sa vie à punir les criminels et venger sa famille. Mais voilà qu'un terrible secret est dévoilé sur son passé, qui le convainc de prendre les rênes de la Main, l'un des plus terribles clans d'assassins de l'univers Marvel ! Quel est ce secret ? Est-ce un nouveau départ pour le Punisher, ou la fin de sa quête de justice ? Jason Aaron, l'actuel architecte des séries Avengers et l'auteur des formidables sagas de Thor (récemment recueillies en MARVEL OMNIBUS), se lie au plus sanguinaire des anti-héros Marvel. Un personnage toujours apprécié des lecteurs, dont l'adaptation en série est désormais disponible sur Disney+.