Les questions des petits sur les religions

"Pourquoi y a-t-il des religions ? " "Y en a-t-il une meilleure que les autres ? " "Est-ce qu'il y a des gens qui n'en ont pas ? " ... Au détour des conversations, les petits s'interrogent sur l'existence de Dieu et des différentes religions... Croyants ou non, les adultes ont parfois du mal à trouver des réponses justes à des questions aussi existentielles. A travers six contes provenant de différentes cultures du monde, ce livre invite petits et grands à réfléchir et discuter ensemble.