Bicentenaire de la 1ère ligne de chemin de fer. Tome 1 : Concession St Etienne Andrézieux

Les cahiers de l'histoire ferroviaire ligérienne et l'ARF se devaient de marquer le bicentenaire du premier chemin de fer d'Europe Continentale. Notre association a été fondée en 1973 pour le 150ème anniversaire de la 1ère concession. Nous voilà donc au bicentenaire de cette concession et par là même aux 50 ans de l'ARF. Nous aurons un premier opus pour la 1ère concession en 1823 puis un autre pour la construction, la mise en service en 1827 et l'exploitation des premières années, et la mise au gabarit de 1857 à 1868. Ce cahier numéro 11 va donc évoquer la période allant de 1814, date du premier écrit en France sur le chemin de fer, à 1823, date de la première concession d'une ligne de chemin de fer en France.