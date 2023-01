Edens Zero T23. Alternative

L'équipage de l'Edens Zero est déterminé à vaincre Ziggy, mais pour l'instant, il se retrouve confronté aux Quatre Etoiles noires du Grand Démon. Séparés les uns des autres dans des espaces virtuels, Shiki, Rebecca et leurs compagnons livrent des combats sans merci. Shiki vient à bout de Wizard, mais Wise est vaincu par Killer ; Rebecca par Clown ; et Homura est à la peine contre Brigandine... Pour ne rien arranger, Killer et Clown réussissent à s'introduire dans l'Edens Zero. La situation devient véritablement critique, mais Harmit et Sister n'ont pas dit leur dernier mot !