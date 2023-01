The King of Fighters - A New Beginning Tome 5

Après un combat des plus ravageurs, le spectacle continue avec des duels gonflés de testostérone ! D'un côté, un affrontement 100 % catch entre King of Dinosaurs et Clark Still ; de l'autre, un bras de fer musclé entre la technique de lutte de Ramón et la démonstration de force de Ralf. Mais la plus grande bataille pour les mercenaires de la team Ikari reste celle qui les oppose aux survivants de NESTS, surtout que ces derniers s'apprêtent à mettre leur plan à exécution...