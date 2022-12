Chroniques et légendes de l'Ain. Tome III : nos pères

Edités à l'origine en 1868, ces chroniques et légendes, à base le plus souvent historique, avec des faits, des lieux et des gens ayant réellement existé permettent de retracer, d'une façon bien agréable, les grands événements de l'histoire de la Bresse et du Bugey, des Dombes et du pays de Gex du moyen âge aux temps modernes. Trois tomes furent édités : respectivement Bresse et Bugey, scènes du Moyen-Age (1865), Chro­niques et légendes de l'Ain : Esquisses du Moyen-Age (1865), Chroniques et légendes de l'Ain : nos Pères (1868). En voici en nouvelle édition entièrement recomposée, présentée également en trois tomes séparés.