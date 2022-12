Le littoral gascon

Les légendes ont souvent leur charme mystérieux, leurs saisissantes émotions, et il peut paraître cruel de vouloir les chasser. Mais à l'homme qui se retourne pour interroger le passé, ou pour y puiser un enseignement, on doit montrer autre chose que de la mythologie. C'est elle cepen­dant, c'est le folklore ou tradition répétée, c'est la légende, fille ou ornement de l'imagination, qu'on voit particulièrement peser sur le passé du littoral gascon et le dénaturer. Après des tâtonnements obligés, je vais, en enfant des dunes blanches et des forêts vertes, parler du passé de la région maritime gasconne d'une manière simple et positive, dans le but d'indiquer le chemin aux chercheurs qui voudront connaître ou développer les faits du passé. Je me suis ainsi proposé actuellement, pour ce qui regarde le littoral, de condenser en un seul corps, après les avoir mis au point, mes petits travaux fragmentaires commencés en 1897. Il s'agissait, dès lors, de revenir à nos côtes et d' y chercher des témoignages dont quelques-uns, que m'ont révélés les dunes, auront la prétention de se répercuter jusqu'aux pôles. En même temps, me sachant sur un terrain solide et me sentant trop circonspect ou trop car­tésien pour subir des influences, j'étais bien résolu à négliger la trop facile tradition pour ne m'attacher qu'à une rigoureuse méthode scientifique. Cela me valait l'attrait ou la perspective de dresser du travail neuf, du travail de première main, que je m'efforçais de distribuer sans trêve en vue de la propagande de l'idée... (extrait de la Préface).