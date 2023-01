Adam Binder, T1 : Le Sorcier des plaines

Adam Binder a un don : il est capable de voir le monde magique qui existe au-delà du nôtre. Mais depuis toujours, ce pouvoir lui vaut la méfiance de ses proches. Des années après avoir été interné par son frère Bobby, Adam est prêt à vivre comme il l'entend. Alors que la piste de son père disparu le mène à Denver, où vit désormais Bobby, Adam apprend qu'un esprit ancien a pris possession de sa belle-soeur. Bientôt, il devient lui-même la cible de cette entité malveillante. Pour l'emporter, il devra négocier avec des êtres dangereux... y compris son premier amour. "Sombre, envoûtant, lyrique et novateur, beau et sincère. On a rarement vu un roman aussi unique, ce qui fait merveilleusement plaisir". New York Journal of Books "Un humour piquant, des personnages intrigants. Les lecteurs n'auront qu'une hâte : connaître la suite des aventures d'Adam Binder ! " Booklist "Un premier roman épatant, et heureusement le premier d'une série ! " Shelf Awareness "Une entrée fracassante dans le monde de l'urban fantasy ! L'univers complexe, le tableau nuancé de l'Amérique pauvre et les scènes d'action palpitantes font de ce roman un livre exceptionnel". Publishers Weekly "Un coup de maître ! Une histoire brillante, émouvante, intelligente et originale qui vous emportera, vous fera vibrer et rire". Portland Book Review "Audacieux et addictif, ce premier roman de David R. Slayton vous happe et vous malmène joyeusement. Avant d'avoir tourné la dernière page, on a le souffle coupé et on en redemande ! Son monde merveilleusement original est habité de créatures magiques et d'un protagoniste terriblement attachant". Darynda Jones "Un roman mouvementé et surprenant, et surtout très divertissant. Cet opus est à la fois sombre, drôle et plein de rebondissements". Jonathan Maberry "Le roman de Slayton renverse tous les codes, et la représentation LGBT est remarquable ! " Book Riot "Une sacrée aventure ! Adam Binder est un protagoniste fascinant et profondément attachant, et le voyage dans lequel il nous entraîne est éblouissant et merveilleusement rafraîchissant". Lynn Flewelling