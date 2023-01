La Fille du docteur Moreau

Carlota Moreau : jeune femme ayant grandi dans une propriété isolée à l'environnement luxuriant, loin des conflits qui secouent la péninsule du Yucatán. Fille unique d'un chercheur soit génial... soit fou. Montgomery Laughton : marginal, chef d'équipe mélancolique au passé tragique, porté sur la boisson. Aide le docteur Moreau dans ses expériences financées par les Lizalde, propriétaires fortunés de splendides haciendas. Les hybrides : fruit des travaux du docteur, destinés à obéir aveuglément à leur créateur et à rester dans l'ombre. Monstres mi-humains, mi-animaux formant un groupe hétéroclite. Tous vivent dans un monde stable et routinier ébranlé par l'arrivée soudaine d'Eduardo Lizalde, charmant et insouciant, fils du mécène du docteur Moreau, qui déclenchera sans le vouloir une dangereuse réaction en chaîne. Car Moreau a des secrets, Carlota des interrogations, et dans la chaleur accablante de la jungle, les passions pourraient bien s'embraser.