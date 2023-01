Histoire d'une falsification. Vichy et la Shoah dans l'Histoire officielle et le discours commémoratif

La commémoration du 80ème anniversaire de la "rafle du vel d'hiv" le 17 juillet 2022, a donné lieu à un exemple édifiant d'instrumentalisation politique de l'histoire. Devant le flot d'approximations hasardeuses, d'affirmations erronées, d'élisions proférés jusqu'au plus haut niveau de l'Etat, cet usage de l'histoire à des fins idéologiques, cet oubli des règles élémentaires de la recherche historique, ce naufrage de l'histoire scientifique et critique, les auteurs de cet ouvrage, venus d'horizons différents, mais épris d'un même souci de rigueur, ont souhaité redonner sa complexité à une question qu'on ne saurait réduire à une initiative purement vichyste, au point d'effacer les circonstances - la défaite, l'armistice, l'occupation- et le rôle essentiel de l'occupant nazi quasiment absent des discours officiels. Cette culpabilisation, ces dérapages des discours commémoratifs s'inscrivent dans une dérive idéologique suscitée par quelques historiens et largement relayée dans les media grand public, dérive qu'il convient également de mettre en lumière et d'analyser. Agrégé d'histoire, docteur en histoire contemporaine, ancien professeur à l'IEP de Grenoble et à l'Université de Bourgogne, Jean-Marc Berlière est le principal historien de la police en France. Il a publié de nombreux ouvrages dont récemment Police des temps noirs (Perrin, 2018) et Ainsi finissent les salauds (Tallandier, 2018).