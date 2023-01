Blood Song, T4 : Le Seigneur de la tour - deuxième partie

Qu'on le nomme Sombrelame, frère du Sixième Ordre ou Tueur d'Espoir, Vaelin Al Sorna demeure le plus grand guerrier de son temps, et le plus illustre témoin de la défaite du roi Janus. Ecoeuré par la guerre, il revient au pays déterminé à ne plus jamais prendre les armes. Nommé Seigneur de la Tour des Hauts Confins par l'héritier de Janus, Vaelin espère trouver la paix dans cette région glaciale et sauvage, loin des intrigues d'un Royaume tourmenté. Mais les êtres dotés de la voix du sang ont rarement l'occasion de mener une vie paisible. Entre les défenseurs de la Foi affaiblie, les adversaires du jeune roi inexpérimenté et les mystérieux assassins de la Ténèbre, Vaelin va découvrir malgré lui que nul ne peut échapper à son destin. " De la Fantasy épique proprement captivante, issue d'un nouveau talent majeur. " Buzzfeed Ce volume comprend la deuxième moitié du roman Le Seigneur de la tour, deuxième tome de Blood Song.