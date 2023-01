Je crée ma mode - Mère-fille - Matchy-matchy

Mode matchy-matchy : créé tes looks mère-fille avec Rose et Alice, Iris et Mila, Anna et Louise. A toi de dessiner, coller, sticker, colorier. Pour les stylistes de demain, qui aiment accorder leur vêtement avec maman ! A l'intérieur : + de 100 stickers 6 planches de motifs 48 silhouettes tendance 13 pochoirs 2 pages documentaires 1 page de jeu 3 pages de présentation des modèles Des modèles pour t'inspirer