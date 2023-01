Dad - Tome 4 - Star à domicile / Edition spéciale, Limitée (Opé 2023 à 3 )

Ce n'est pas tous les jours facile de s'occuper de quatre filles fortes en caractère, et Dad est bien placé pour le savoir. Entre l'émancipation grandissante de son aînée Pandora, les questionnements amoureux d'Ondine, les prises de position éthiques d'une Roxane survoltée et les demandes d'attention constantes de Bébérenice, la petite dernière, ce comédien au chômage aura au moins trouvé un rôle à la mesure de son talent : celui d'un père comblé. Et nous, on en redemande avec un plaisir évident.