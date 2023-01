Le livre des morts tibétains - poche

Le Bardo-Thödol signifie en tibétain "la libéra- tion par l'écoute des états intermédiaires" , autre- ment dit ce texte, constitué de mantras à susurrer à l'oreille du mourant, explique les différentes étapes du voyage de l'esprit sur les divers plans de la conscience. C'est en les lui répétant sans cesse avant, pen- dant et après sa mort, que l'esprit du défunt peut commencer sa migration, s'élever, se réincarner ou se libérer du cycle des réincarnations (sam- sara). Aussi fondamental et mythique pour un occi- dental que le récit de l'Iliade et de l'Odyssée, le Livre des Morts tibétain rejoint le Livre des Morts égyptien, ou le récit de Platon dans La République du voyage d'Er entre les mondes : notre esprit ne s'arrête pas de vivre après la mort du corps. Il continue son voyage dans un autre monde, d'autres "bardo" .