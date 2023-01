Les transit planétaire - poche

Si le thème astral permet de découvrir votre potentiel de départ ainsi que les grandes lignes de votre vie, les transits planétaires, eux, vous donnent la possibilité de repérer les phases posi- tives et négatives d'une période donnée. Connaître et maîtriser la danse des planètes, c'est vous donner les moyens de mieux identifier les opportunités de l'existence et d'être averti des moments plus délicats. Mieux armé, vous parviendrez à appréhender plus facilement les grandes étapes et les grandes échéances de votre vie Sommaire Introduction I Qu'est-ce qu'un thème astral ? II Qu'est-ce qu'un transit planétaire ? III Récapitulatif de la signifation des Maisons IV Les transits des planètes V Les transits des points fictifs et des astéroïdes VI Exemples, études de thèmes, exercices.