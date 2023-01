Une fois trois - T01

On ne sépare pas des triplés. Pourtant, Nell a dû quitter ses frères, Matt et Ben, bien malgré elle pour ses études à l'étranger. Trois ans plus tard, elle revient enfin chez elle avec pour seul but de rattraper le temps perdu. Heureuse, bien sûr, mais préoccupée car ne sachant pas comment ses frères ont vécu leur séparation, ni ce qu'ils sont devenus. Leurs retrouvailles ne se font pas sans heurts ni émotion. Ils doivent ensuite réapprendre à vivre ensemble avec un nouveau dans l'équation : le mystérieux Wade. Très proche des frères et très secret sur ses activités. Malgré tout attiré, Nell va devoir apprendre à cerner son côté sombre, et cela, sans se brûler les ailes. Une histoire loufoque et improbable sur les liens fraternels, l'adversité, la famille, l'amour.