Histoire de la conquête de la Guyenne par les Français. Edition illustrée

" J'ai cru que je pouvais, moi aussi, malgré son insuffisance, travailler à l'émancipation de mon pays, en rappelant à des hommes qui ne sont plus rien ce qu'ont été leurs aïeux du moyen-âge", C'est en ces termes audacieux et iconoclastes que Henry Ribadieu présente son ouvrage au titre provocateur : Histoire de la conquête de la Guyenne par les Français, publié à Bordeaux en 1866. Entreprise téméraire, puisqu'elle entend être un acte " patriotique de sensibilisation et même de libération (" d'émancipation ") de la " nationalité gasconne" car Ribadieu use délibérément et constamment de cette terminologie très marquée d'un point de vue politique, qui désigne la volonté d'existence autonome d'une population dont les traits distinctifs sont soulignés. Entre­prise irrévérencieuse, puisqu'elle ne tend à rien moins qu'à prendre le contre-pied de l'histoire officielle nationale et nationaliste française, volontiers glorificatrice de " cette belle centralisa­tion " que chante Michelet. Cette lecture d'une histoire plus nationale que provinciale ne pou­vait déranger. C'est sans doute pour cela que l'oeuvre de Ribadieu est si peu mentionnée, encore moins commentée. Après le reprint de l'édition originale réalisé en 1990, voici une nouvelle édition, entièrement recomposée et surtout accompagnée d'un grand nombre de miniatures d'époque ou d'illustra­tions ultérieures.