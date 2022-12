Vive l'été en maille. Modèles tricot et crochet en coton pour femme

20 modèles de la taille S à XXL Des modèles aérés aux couleurs toniques pour vivre pleinement l'été. Un premier thème de petits hauts en crochet et tricot avec des fils de coton pour profiter des vacances : tops, débardeurs, pulls et pour compléter une petite robe. Un deuxième thème sur les pulls et les gilets d'été en coton et gros coton pour les soirées d'été et préparer l'automne. Des modèles aux couleurs vives, ajourés, torsadés et pour compléter un pull jacquard. Des explications détaillées avec des grilles complètes réalisées en 4 et 5 tailles par des expertes du tricot. BERGERE de France vous accompagne également dans la réalisation avec sa HOT line " SOS TRICOT "