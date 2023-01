Boulard Tome 6 : En mode star

En mode star Boulard était déjà une star dans son lycée. Mais ça ne lui suffisait pas. Car si Boulard est le pire cancre que la Terre ait porté, c'est aussi un grand ambitieux. Fainéant... mais ambitieux tout de même. Et il rêve maintenant de côtoyer les peoples, de devenir supra connu dans le monde entier. Pour y arriver, il est prêt à mettre les bouchées doubles. Enfin, déjà les bouchées simples, on verra après si ça marche. La téléréalité et sa chaîne Youtube sont les deux premières marches qui le mèneront à la célébrité.