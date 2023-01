Minimiki - Je crée mes robes du monde - Fêtes et carnavals

Découvre le monde et ses plus belles fêtes ! - Japon : Fête des cerisiers - Tahiti : Heiva - Brésil : Carnaval de Rio - Mexique : Día de los muertos - Chine : Nouvel An - Italie : Carnaval de Venise Des stickers, des pochoirs, des motifs à découper, et des coloriages, tout pour réaliser tes plus belles créations : - 134 stickers - 1 pochoir et 6 planches de motifs - 48 silhouettes à décorer - 7 pages découvertes