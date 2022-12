Petit guide du voyageur à Noirmoutier

La première édition du Guide du Voyageur à Noirmoutier date de 1884, la 18e édition en parais­sait... en 1970. C'est dire que l'ouvrage du Dr Viaud-Grand-Marais a su répondre durant près d'un siècle aux attentes des visiteurs de l'île vendéenne ! En sept chapitres : Considérations géné­rales, Histoire-personnages célèbres, Différents moyenss d'atterrir à Noirmoutier, La ville et le port de Noirmoutier, Le Bois de la Chaise et le Pélavé, Excursions et promenades, Bains de mer, de sable, source minérale. Voilà le guide de l'année 1892, outil précieux pour mieux connaître et apprécier Noirmoutier et pourquoi pas ? se mettre dans les pas d'un touriste d'il y a cent ans, dans une nouvelle version recomposée et illustrée de vues récentes de l'île.