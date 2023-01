Ernest & Rebecca - Tome 1 - Mon copain est un microbe / Edition spéciale (Indispensables 2023)

Elle s'appelle Rebecca, elle a six ans, bientôt et demi. Ses défenses immunitaires sont un peu faibles, mais elle ne compte pas se laisser faire : elle va prouver au monde qu'elle n'est pas une puce. Partie chasser la grenouille par temps de pluie, Rebecca attrape finalement Ernest, un drôle de microbe qui n'a pas la langue dans sa poche. Le genre d'ami bien utile à l ? heure où les parents se perdent dans leurs disputes de grands. Un nouvel album-jeunesse des plus originaux qui marie un graphisme très moderne avec une grande sensibilité dans le scénario.