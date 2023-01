Comprendre et pratiquer la Gestalt-thérapie - 3e éd.. Une démarche stimulant la liberté de l'être et sa créativité

Cet ouvrage constitue un manuel pratique d''une des thérapies les plus utilisées en France. Du monde institutionnel, social et médical, son rayonnement gagne l'entreprise. Eminement pédagogique, l'ouvrage actualisé et enrichi fait comprendre la richesse et la profondeur de la gestalt-thérapie. Il en explicite les principes fondateurs et les développements et décrit les mots d'intervention qui en découlent.