Le guide du divorce. Pour vous Messieurs, parce que vous avez des droits aussi !

?Le parti pris de ce Guide, destiné en priorité aux hommes, peut choquer. Mais il est le reflet d'une réalité confirmée par les chiffres : les hommes sont statistiquement les grands perdants lors des séparations les plus douloureuses, puisqu'ils obtiennent très rarement la garde de leurs enfants, et que l'octroi d'une prestation compensatoire et d'une pension alimentaire se fait, dans l'immense majorité des cas, à leurs dépens. Sans juger du bien-fondé des décisions judiciaires et sans prendre parti sur la validité ni l'actualité des textes de lois impliqués, ce Guide a pour seul but d'aider les hommes à s'y retrouver dans la jungle des démarches, décisions judiciaires, protocoles administratifs abscons qu'ils ne manqueront pas de rencontrer durant une procédure qui peut s'étaler sur plus d'une décennie. Contrairement à la plupart des guides existant sur le sujet, celui-ci n'est pas écrit par un juriste professionnel, mais par une femme qui a vécu en direct le divorce de son compagnon. Après des années passées à décrypter le jargon des professionnels des " Affaires familiales ", à jauger de la compétence ou du dilettantisme de certains avocats, de souffrir de la lenteur légendaire de tout le système judiciaire, elle propose ici un Guide pratique pour ne pas s'égarer dans les méandres d'un parcours sinueux et souvent interminable...