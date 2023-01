La philosophie selon Kaamelott - POCHE

Le royaume philosophique de Kaamelott Kaamelott fourmille de références philosophiques : les définitions du pouvoir d'Arthur et Léodagan rappellent les modèles de contrat social de Rousseau et de Hobbes, la Dame du Lac interroge l'existence de Dieu à la Descartes... Quant à Perceval, sa conception bien à lui du monde qui l'entoure n'est pas sans rappeler les réflexions sur l'absurde d'Albert Camus. Sans compter les références philosophiques qui habitent tous les autres personnages loufoques de cet univers que nous adorons depuis leur apparition il y a une dizaine d'années. GWENDAL FOSSOIS, auteur spécialiste de la pop culture et fan de la série créée par Alexandre Astier, nous invite à découvrir l'univers philosophique de Kaamelott et à porter un regard différent sur cette série désormais culte.