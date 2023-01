Les 5 piliers du développement personnel à la gauloise

Traduites dans pas moins de 111 langues et écoulées à plus de 380 millions d'exemplaires, les aventures d'Astérix ont su convaincre les plus irréductibles d'entre nous. Courageux, philanthrope, empathique, sensible, et avec toujours une grande confiance en lui, il possède un grand nombre de qualités qui nous le font vivement apprécier à travers le monde. Pourquoi entreprendre un guide de développement personnel à la gauloise ? Tout simplement car Astérix a beaucoup de choses à nous apprendre sur la vie au quotidien, sur nos rapports aux autres, au combat et au sport, sur les petits plaisirs de la vie et les grandes découvertes qui changent la vie d'un homme. Les leçons abordées dans ce livre vous invitent à faire un petit point dans votre vie, que ce soit en communauté, au travail, en amour, en famille ou avec votre petit toutou adoré... Alors prenez votre casque, votre glaive et commencez l'aventure, par Toutatis !