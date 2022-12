Le tatouage traditionnel Américain. Une pratique de marins

L'histoire du traditionnel Américain, plus communément appelé "old school" par certains adeptes, est une épopée passionnante. Le tatouage traditionnel Américain a un lien ténu avec la communauté des marins et plus largement, des voyageurs. Avec les explorations maritimes, les matelots sont régulièrement confrontés à la pratique du tatouage des Autochtones. Faute de preuve, il est difficile de dater les origines exactes d'une pratique du tatouage chez les marins même si l'historien américain Ira Dye évoque la date de 1717 pour nos marins anglais et l'anthropologue Nicholas Thomas remonte à 1769 sur les voyages dit "long-courrier" , époque des voyages de Cook. Pourtant, il est indéniable que les marins ont dû adopter la marque de l'encre bien avant le 18e siècle ! Ce livre a pour ambition de retracer une histoire du tatouage traditionnel Américain avec des manuscrits, des coupures de presse, des photos, etc...