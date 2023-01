Cartes à gratter de lumière - Mandalas Holographiques

Ce livre de cartes à gratter de lumière propose une manière différente de trouver le calme et la sérénité. Installez-vous confortablement et accordez-vous un moment de paix et de tranquillité pour éclairer, petit à petit, de la pointe du stylet, des mangas holographiques suprenants et inattendus. Ensuite, libre à vous de les exposer ou de les offrir...