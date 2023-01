L'art de gérer les conflits Un conflit est une situation interactive qui s'exprime par des différends, une incompatibilité entre deux entités sociales (individu, groupe, organisation). Auparavant le terme "conflit" revêtait une connotation négative et devait à tout prix être évité. Il est conseillé désormais, de considérer le phénomène de conflit comme une opportunité de croissance, s'il est bien géré. En étant plus conscient de ce qui se joue dans les sphères familiales, amicale, amoureuse, en étant plus conscient de la façon dont on communique, chacun peut apprendre à rendre ses relations plus harmonieuses. Ainsi par cet ouvrage, nous voulons proposer à ces jeunes un guide pratique au ton accessible, proche d'eux, leur donnant les clefs pour : Comprendre quelles sont les sources des conflits majeures avec leur entourage. Que ce soit en termes structurels ou environnementaux, ou surtout, en termes de communication. Dépasser ces conflits, notamment par le biais de la communication non violente. ? Le propos sera étayé d'exemples, de témoignages et d'exercices pratiques.