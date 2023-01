Eisner Awards du Meilleur Artiste Multimédia Jeune prodige du saxophone, Erik Dieter n'a jamais percé et enseigne la musique, loin de sa famille et de ses ambitions passées. De retour dans la maison de son enfance suite à la mort tragique de sa mère, il tombe sur une vieille photographie d'un musicien de jazz dans d'étranges circonstances, et sa vie bascule. Désormais, Erik n'a plus qu'une idée en tête : découvrir l'identité de ce mystérieux saxophoniste. Mais cette quête réveille en lui les démons de son ambition... De clubs de jazz en révélations sur le passé de sa mère, Erik sombre peu à peu dans la folie, obsédé par la poursuite du génie créatif et de la reconnaissance... jusqu'à y laisser son âme ? Whiplash meets William Burroughs meets James Baldwin. Ram V (These Savage Shores, The Many Deaths of Laila Starr, Swamp Thing) revient en force avec Blue In Green, thriller horrifique envoûtant et somptueuse ode au jazz. Un graphic novel d'une beauté incomparable porté par le style unique d'Anand RK (Grafity's Wall). " Blue In Green est l'un des livres les plus beaux et les plus touchants de l'année. " Jeff Lemire (Sweet Tooth, Gideon Falls) " Audacieux, stylé et terrifiant tout à la fois. Faites-vous plaisir : installez-vous, mettez du Miles Davis en fond, et perdez-vous dans ce comics exceptionnel. " AIPT " Blue In Green est un comics sombre et puissant, une quête personnelle et musicale qui marque les esprits. Un énorme coup de coeur ! " ComicStories