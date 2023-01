Le rebord du Monde

Pas d'ami, une famille pas vraiment aimante et un don qui provoque des catatrophes (celui de "souder" les choses entre-elles), l'enfance de Clour n'est pas très enviable. Pourtant lui est un petit garçon plein de vie et qui aime les siens. Malgré tout, pour lui éviter le pire (les gens de son village songe clairement à s'en débarasser), un voyageur décide de l'emmener avec lui. L'homme va le confier la Chartre, une forteresse perdue où l'on met ceux qu'on ne sait pas soigner... Un univers plein de mystère à découvrir pour Clour ! Voici un nouveau roman de Thomas C. Durand, plein d'humour, de fantasy et de rebondissements, mais aussi de thématiques très actuelles... Un bonheur à lire !