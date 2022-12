Petite histoire de Lescar. Tome 3, Chronique d'une cité du Béarn du XIXe siècle

Parue initialement entre 1972 et 1982 en trois volumes, l'histoire de Lescar, des origines jusqu'au XIXe siècle reste l'ouvrage majeur du Docteur Labau. Lescar — l'ancienne Benehar­num détruite par les Normands — devint le siège d'un des deux évêchés du Béarn. Prenant, au fil des siècles, toujours plus d'importance, Lescar et sa cathédrale furent le lieu de sépulture des vicomtes de Béarn, devenus entre-temps comtes de Bigorre, comtes de Foix puis rois de Navarre. Les guerres de Religion et l'invasion du Béarn, au XVIe siècle, sous Jeanne d'Albret, marquent un premier coup d'arrêt avec le basculement du Béarn dans la Réforme. Ce troisième tome nous mène du début du XIXe jusqu'à celui du XXe siècle : certes moins riche en événe­ments historiques mais assez symbolique de la vie d'une petite cité béarnaise, en quelque sorte une chronique de temps passés, pas si lointains.