Apprivoiser le stress et l’anxiété

Un livre indispensable dans notre société de plus en plus stressée et anxieuse. La France est l'une des championnes du monde dans l'utilisation d'anxiolytiques, de somnifères et autres psychotropes. Il est vrai que la société actuelle ne nous épargne pas : stress, anxiété (et même éco-anxiété), problèmes de sommeil... Voici un livre qui vous permettra d'améliorer ces troubles en douceur, grâce à des remèdes naturels complétés par des conseils d'accompagnement (méditation, EFT, relaxation, etc.).