Le Symbolisme des degrés de perfection maçonnique. Approche globale

La plupart des ouvrages édités sur les Loges de Perfection sont structurés par degré et abordent les onze grades du parcours l'un après l'autre, du Maître Secret au Grand Elu de la Voûte Sacrée. Le texte présenté ici offre une vision nouvelle, transversale, du chemin des Hauts-Grades : y sont abordés successivement, la légende d'Hiram dans son déroulement complet, du début à la fin du parcours de Perfection, puis l'organisation de la Loge du 4e au 14e degré, et ainsi de suite pour les Attributs, le Temps du travail, les Signes, mots et attouchements, les Mots de passe et les Mots sacrés. Synthétique par nature, cette approche transversale fait apparaître la cohérence initiatique de ce chemin d'éveil proposé par le Rite Ecossais Ancien et Accepté.