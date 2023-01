L'araignée Suzie, une héroïne à huit pattes qui s'accroche à son rêve : monter à la gouttière ! Dans son trou, bien cachée, vivait l'araignée Suzie. Elle était timide, mais avait un rêve : elle voulait voir le monde ! Suzie prit une décision. Elle sortit de son trou et commença à monter à la gouttière, sans écouter ceux qui se moquaient. Et là-haut... c'était encore plus beau que tout ce qu'elle avait imaginé !