Un livre tendre et poétique qui illustre des parents animaux et leur bébé dans des moments de partage. Le perroquet qui écoute patiemment son petit, la pieuvre dont les bras se multiplient à l'infini pour son bébé ou le caméléon qui met de la couleur dans la vie du sien. Un livre sur l'amour inconditionnel du parent pour son bébé. Des textes doux et poétiques, une lecture complice entre parent et enfant : "Pour toi, les étoiles ne s'éteignent jamais la nuit". "Pour toi, mes bras et mon coeur se multiplient à l'infini". "Parce que c'est toi, je serai toujours là". L'enfant découvre au fil des pages des moments de partage, d'écoute et d'amour entre des parents animaux et leurs petits. Des animaux coloriés et variés Chaque double page illustre un animal différent qui se dévoue pour son bébé dans un moment de partage. Ainsi, si le caméléon met de la couleur dans la vie de son bébé, la chouette veille la nuit sur le sien, et le perroquet écoute patiemment les paroles de son petit. Des couleurs brillantes et un miroir final pour éveiller bébé Les différents personnages sont parés de couleurs brillantes pour éveiller et émerveiller l'enfant. A la fin du livre, le bébé pourra s'observer, entouré de ses parents grâce à un miroir de qualité incrusté dans la page.