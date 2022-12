Woody Allen et l'Antiquité

Woody Allen filme New York, Paris, Londres… et Rome. Le réalisateur le plus populaire de la cité moderne est pétri de culture classique : Si l’on sait bien regarder chaque épisode de sa "comédie humaine", où, dans chaque plan, rien n’est laissé au hasard, on découvre nombre de monuments antiques, de grands mythes évoqués où utilisés, de scènes empruntées aux grandes épopées de l’Antiquité…déesse Aphrodite, descentes aux enfers, pyramides égyptiennes… Il faut juste ouvrir les yeux.