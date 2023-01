Santorin. Edition 2023

Alors que la Grèce continue à vivre dans la tourmente économique, Santorin, imperturbable, ne connaît pas la crise. Souvent considérée comme une des plus belles îles au monde, c'est à coup sûr la perle des Cyclades. Près d'un million et demi de touristes la visitent chaque année, indépendamment de la saison. Une affluence énorme pour quelque 83 km et 11 500 résidents annuels... Il faut dire que cette île, tout au sud des Cyclades, présente un certain nombre d'arguments : bien desservie, on peut s'y rendre en avion ou en bateau, photogénique, ses scafta, maisons troglodytiques blanches suspendues au-dessus de la mer, bouleversent l'oeil, même le plus blasé, accueillante aussi, son terroir a de quoi emballer les gourmands entre vins de caractère, produits de la mer et tomates exquises, exclusive parfois, les stars n'y passent-elles pas leurs vacances, authentique enfin avec ses fêtes et son folklore bien vivace. Sa capitale Thira (Fira) vaut à elle seule le détour mais quand on apprend que Santorin renferme le plus beau village de Grèce, Oia, on comprend alors pourquoi celle que l'on surnomme le "Joyau des Cyclades" mérite bien qu'un guide Petit Futé lui soit entièrement consacré.