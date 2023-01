Les filles modèles T16. Pierre précieuse

Après avoir perdu sa lettre d'amour adressée à Maddox, Marie-Douce croyait que tout espoir d'une relation heureuse avec lui était anéanti. Mais leurs retrouvailles sont intenses et tous deux sentent qu'ils sont enfin prêts à tout tenter pour vivre leur amour. C'est sans compter un article concernant Lucien, qui pourrait faire ressortir de vieux démons et tout gâcher ! De son côté, la relation de Laura et Xavier continue d'évoluer dans le bonheur. Pourtant, certains indices laissent planer une ombre sur leur nuage. La jalousie saurait-elle gagner Laura ? Et si Daniel brisait sa promesse de repartir en mission, Xavier sera-t-il assez solide pour parvenir à garder la tête froide ?