Petit Futé Madrid. Tolède - Ségovie - Salamanque, Edition 2023, avec 1 Plan détachable

Dans la capitale espagnole, plus de trois millions d'habitants s'agitent, s'affolent et s'affairent avec toujours cette même exubérance qui définit si bien les peuples latins. Située en plein coeur de la péninsule Ibérique et de la Meseta, Madrid est une capitale haute en altitude (646 mètres) mais aussi en couleur. Face à ce ballet en technicolor, le terme "cosmopolite" vient instantanément à l'esprit, tant l'animation de ses rues et le trafic de ses artères semblent hors normes. C'est chamboulé et électrisé que l'on visite Madrid, que l'on découvre le caractère affirmé de chaque quartier.