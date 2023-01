Dans son premier roman, Janice Galloway narre avec force et intensité le parcours d'une femme en route vers la reconstruction de son moi, affecté par la perte et la séparation. Janice Galloway s'impose aujourd'hui comme la plus grande autrice écossaise ; "Penser à respirer" témoigne de sa capacité époustouflante à allier au fil du récit profondeur, grâce et ironie.