Les viandes

Une grande enveloppe, épaisse, et tachée de matière dont on préfère ignorer l'origine est arrivée dans nos locaux. A l'intérieur, un manuscrit des plus inquiétants. Si certains auraient fait le choix d'appeler les flics immédiatement, le nôtre fut d'éditer ces étranges écrits. Cependant, nous tenons à signaler que nous nous dégageons de toutes responsabilités s'il s'avérait que l'auteur de ce livre croisait un jour votre route. A la lecture de cet ouvrage, vous découvrirez qu'il ne s'encombre pas de sentiments, de préférence de sexe, de taille ou de poids... ni même de respect pour votre intégrité. Nous ne pouvons que vous avertir que nul n'est à l'abri de finir dans son assiette, et que ce prédateur, actuellement en totale liberté, friand de chair humaine, ne fera de vous qu'une bouchée si par malheur, c'est vous qu'il a choisi. Vous n'aurez aucune chance de lui échapper...