All Eyes on Her

Ce jour-là, un garçon et une fille sont partis faire une randonnée. Elle, elle portait un panier de pique-nique, et lui, des baskets jaune vif. Seule la fille en est revenue. Tout le monde a un avis sur ce qui s'est passé. La soeur de Tabby. Sa meilleure amie. Son ex. Tout le monde croit connaître les filles mieux qu'elles se connaissent elles-mêmes. Certains soupçonnent Tabby d'avoir poussé Mark du haut de la falaise. Après tout, c'est une fille perturbée et jalouse. D'autres croient à une simple chute accidentelle, car Tabby n'aurait jamais fait de mal à Mark... mais peut-on en dire autant de lui ? Alors à votre avis... que s'est-il vraiment passé ce jour-là sur la falaise ?