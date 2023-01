Mao Tome 11

Le retour de Rumiko Takahashi Une série de meurtres étranges agite la capitale de l'ère Taisho. Les victimes sont toutes retrouvées sans la moindre goutte de sang. Durant leur enquête sur ces affaires, Mao et Nanoka croisent encore la route de Shiranui et de son nouveau clan Goko. Cette fois, la confrontation promet d'être plus musclée...