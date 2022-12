Droit maritime. 4e édition

Cet ouvrage est destiné aux professionnels intéressés par le droit maritime. Il pourra être utile aux étudiants de master de droit maritime et de droit des transports : - Contenu : institutions générales du droit maritime, navire et son exploitation, entreprise d'armement, contrat maritime (contrat d'affrètement et contrat de transport, assurance maritime) - Large place tant au droit international qu'au droit européen, ainsi qu'à la jurisprudence : juridictions de l'ordre judiciaire et juridictions arbitrales, juridictions françaises et de common law Points forts - Une nouvelle édition révisée et à jour des derniers textes, enrichie de nombreuses références jurisprudentielles - Un ouvrage qui est devenu un classique, avec des auteurs reconnus et spécialistes de la matière - Alliant analyse théorique, nombreuses références jurisprudentielles et illustrations pratiques, les Traités sont exhaustifs et très complets, constituant ainsi une source précieuse de références