Le petit livre du mysticisme. Les enseignements essentiels du Dalaï-Lama

Dans ce livre lumineux, le Dalaï-Lama nous explique comment l'essence et la puissance du mysticisme permettent de vivre plus sereinement, d'enrichir l'existence et d'entraîner un changement personnel et social d'une profondeur sans égal. Offrant sa propre définition du mysticisme, le Prix Nobel de la paix nous montre que cette expérience spirituelle peut métamorphoser notre vie et nous faire progresser sur le chemin de l'éveil. Par leur force et leur pertinence, les paroles du Dalaï-Lama nous aident à mieux vivre, à mieux être et à mieux agir les uns avec les autres.