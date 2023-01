Les derniers géants

Rich, la cinquantaine, est bûcheron, comme son père (mort écrasé par un tronc quand Rich était enfant) et son grand-père avant lui. Depuis des décennies, il travaille pour une compagnie forestière. Les arbres qui rapportent le plus sont ces immenses séquoias, plurimillénaires pour certains, qui bordent la côte, mais depuis peu, poussés par des militants écologistes et une prise de conscience environnementale naissante, les autorités sanctuarisent des forêts entières en en faisant des parcs nationaux. Acculé par les frais d'un divorce, une connaissance propose à Rich, contre 250 000 dollars, un lopin de forêt sur lequel se trouve l'un des derniers massifs de ces arbres immenses. Sans en parler à sa femme, Colleen, plus jeune d'une quinzaine d'années, il vide leur compte épargne et contracte