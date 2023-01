Morgane Pendragon

"LES LEGENDES SONT ECRITES A L'IMAGE DES HOMMES, AUSSI, COMMENT POURRAIS-JE EN ETRE L'HEROÏNE ? " An 601. Ile de Bretagne. Depuis la mort d'Uther Pendragon, souverain du royaume de Logres, aucun n'héritier n'est monté sur le trône. Pour cela, il faudrait réussir à extraire l'épée du défunt monarque, enchâssée dans la pierre. A l'aube de ce nouveau siècle, les prophètes en sont pourtant persuadés : un nouveau roi va naître. Le puissant Merlin a la certitude qu'il s'agit de son protégé, le jeune Arthur, mais c'est Morgane, la fille cachée d'Uther, qui s'empare de l'épée. Réussira-t-elle à faire face aux guerres, aux intrigues et aux trahisons, et à s'imposer comme une souveraine légitime ? La légende morganienne ne fait que commencer.